Jürgen Klopp wird kommende Woche bei Red Bull in Salzburg vorgestellt

Salzburg - Jürgen Klopp absolviert kommende Woche in Salzburg seinen ersten öffentlichen Auftritt für Red Bull. Der frühere Liverpool-Erfolgscoach wird vom Getränkekonzern am Dienstagnachmittag (14.00 Uhr) in einer Pressekonferenz im Hangar-7 in seiner neuen Rolle als Head of Global Soccer vorgestellt. Das bestätigte ein Sprecher am Dienstag der APA. Es ist mit einem großen internationalen Medienaufkommen zu rechnen. Die Pressekonferenz wird überwiegend auf Englisch abgehalten.