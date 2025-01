Zwei Tote nach Schüssen in Firma in Deutschland

Nach tödlichen Schüssen in einer Firma im Norden Baden-Württembergs ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Er sei am späten Abend in Seckach festgenommen worden, teilte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. Der 52 Jahre alte Deutsche sei nach ersten Erkenntnissen Mitarbeiter des Unternehmens, in dem sich die Tat ereignete, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben machte die Polizei nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.