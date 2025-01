Forderung nach höherer Sprachhürde für Auslandsstudierende

Die Ombudsstelle für Studierende spricht sich in ihrem neuen Tätigkeitsbericht für eine höhere Sprachhürde für jene ausländischen Studienwerber aus, die einen Vorstudienlehrgang besuchen müssen. Statt des derzeitigen Niveaus A2 sollen sie künftig Deutsch-Kenntnisse auf dem Niveau B1 für den Besuch des Lehrgangs nachweisen müssen. Als Grund führt die Ombudsstelle die derzeitige Überlastung vieler Hochschulen durch viele Zulassungsanträge von internationalen Studienwerbern an.

Wer in Österreich als Drittstaatenangehöriger als ordentlicher Hörer studieren will, muss je nach Hochschule Deutschkenntnisse auf B2- ("selbstständige Sprachverwendung"), meist aber auf C1-Niveau ("kompetente Sprachverwendung") nachweisen. Bis dorthin kann aber auch ohne Sprachkenntnis als außerordentlicher Hörer ein sogenannter Vorstudienlehrgang zum Spracherwerb absolviert werden, der mit einer Ergänzungsprüfung endet. Für die Teilnahme an diesem Lehrgang muss man derzeit elementare Deutschkenntnisse auf A2-Niveau nachweisen.