Explosion auf BBT-Baustelle bei Patsch: Eine Person verletzt

Mittwochfrüh kam es auf einer Baustelle im Brennerbasistunnel (BBT) bei Patsch, rund 500 Meter vom Nordportal in der Sillschlucht, zu einer Explosion. Eine Person wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Die Einsatzkräfte wurden um 7.10 Uhr alarmiert.

Bei dem Unfall wurde, wie im BBT üblich, ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert. Mehrere Feuerwehren sowie Rettung und Notarzt rückten an. Die verletzte Person wurde noch vor Ort erstversorgt und vom Notarzt in die Klinik gebracht. Rund eineinhalb Stunden nach der Alarmierung wurde der Einsatz beendet, hieß es. Der Grund für die Explosion ist derzeit noch unklar. Eine Ursachenforschung wird nun gestartet.