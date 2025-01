Gratis mit den Öffis zum IBSF Bob Weltcup im Olympia Eiskanal in Igls

Der diesjährige Bob Weltcup findet am 18. und 19. Jänner 2025 im Olympia Eiskanal statt. Die Veranstaltung wurde nach dem letztjährigen Erfolg erneut als GREEN EVENT TIROL Basic ausgezeichnet.

Alle Jahre wieder ist der Olympia Eiskanal in Igls ein fixer Bestandteil im Weltcupkalender des Bobsports. Da die Bahn gerade umgebaut wird, fahren die Bobpilot:innen vorerst zum letzten Mal auf der traditionsreichen „alten“ Bahn. Das Programm verspricht wieder spannende Rennen um das Sieger:innenpodest. Am Samstag treten die Damen im Monobob und die Herren im 2er-Bob an die Startlinie. Auch der Sonntag ist geprägt von Spitzensport auf Weltklasseniveau mit der Austra-gung der Damen 2er-Bob- und Herren 4er-Bob-Rennen.

Vielseitiges Rahmenprogramm

Neben den Highlights auf dem Eis wartet auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm auf alle großen und kleinen Zuschauer:innen. Die Gäste können sich auf stimmungsvolle Sie-ger:innenehrungen, spektakuläre Akrobatikeinlagen der Raiderettes Cheerleader, sowie musikalische Unterhaltung der Guggamusik und diverse Kinderspielstationen entlang der Bahn freuen! Für alle Mutigen werden am Samstag im Anschluss an die Rennen Bobrafting-Fahrten im Eiskanal angeboten. Für das leibliche Wohl stehen Verpflegungsstationen am Start, im Kreisel und im Bobcafé K14 zur Verfügung.

Ausgezeichnet als GREEN EVENT TIROL Basic

Nach dem letztjährigen Erfolg wurde auch dieser Weltcup erneut als GREEN EVENT TIROL basic ausgezeichnet. Erhöhte Nachhaltigkeitsstandards wurden dafür in der Planung von Anfang an mitberücksichtigt. Karin Bianchi, Projektbetreuerin vom Klimabündnis Tirol, meint: „Oft tragen auch die einfachen Maßnahmen einen erheblichen Teil zum Klimaschutz bei.“ Besonders hervorzuheben ist die erweiterte Kooperation mit den Mobilitätspartner:innen IVB und VVT, durch die die Besucher:innen am Eventtag aus ganz Tirol kostenlos mit den Öffis im Nahverkehr zur Veranstaltung anreisen können.

Auch Olympiaworld-Geschäftsführer Matthias Schipflinger freut sich, „dass wir gemeinsam mit unseren Partner:innen die Möglichkeit geschaffen haben, kostenlos und umweltschonend zur Veranstaltung anzureisen.“

Für den IBSF Bob Weltcup 2025 wurden noch zahlreiche weitere Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit umgesetzt: Ein nachhaltiges Bestellwesen sowie eine konsequente Abfalltrennung und regionale Verpflegung sind nur ein paar der durchgeführten Maßnahmen. Besonders erwähnenswert sind zum einen die Holzpokale aus regionalem Holz, die von Auszubildenden aus der LEA Produktionsschule in Wörgl produziert werden. Zum anderen können durch eine Kooperation mit der Lebenshilfe Tirol mobile Taschenaschenbecher an der Outdoor-Sportstätte angeboten werden, die von den Bewohner:innen hergestellt wurden. Dem achtlosen Wegschmeißen der Zigarettenstummel wird somit der Kampf angesagt. „Es geht vor allem darum, den Menschen aufzuzeigen, dass eine nachhaltige Veranstaltung nichts mit Verzicht zu tun hat, sondern im Gegenteil sogar eine Bereicherung darstellen kann“, betont Karin Bianchi vom Klimabündnis Tirol.

Tickets und Ermäßigungen

Tickets zur Veranstaltung gibt es in allen oeticket-Vorverkaufsstellen und online unter oeticket.com. Mit dem Freizeitticket und dem Familienpass wird in allen stationären Verkaufsstellen von oeticket ein Rabatt von 50 % gewährt.

Für alle Mitglieder der Tiroler Versicherung, des TT-Club und den Tirol Kliniken wird eine 1+1 Aktion angeboten.