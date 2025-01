Riml und Penkner setzten sich bei Tiroler Tennis-Meisterschaften die Krone auf

Seefeld – In der WM-Halle in Seefeld gingen am Wochenende unter der Turnierleitung von David Johannson die Tiroler Tennis-Hallenmeisterschaften über die Bühne. Im Herren-Einzel der allgemeinen Klasse setzte sich mit Yannick Penkner (TC Kitzbühel) die Nummer eins der Setzliste gegen Felix Obermair (TC Raiffeisen Schwaz) mit 6:3, 3:6, 10:6 durch.