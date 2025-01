Von klingelndem Handy abgelenkt: Autofahrer prallte im Ötztal in Gegenverkehr

Umhausen – Drei Verletzte forderte ein Autounfall am Mittwochvormittag in Tumpen. Laut Polizei war ein 21-jähriger Lenker um 10 Uhr auf der Ötztalstraße (B 186) taleinwärts unterwegs, ein 55-Jähriger in die Gegenrichtung. Der 55-Jährige wurde durch das Läuten seines Handys abgelenkt, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Wagen des 21-Jährigen.