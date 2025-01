Feuer bedroht Zentrum von Hollywood

Wegen des Ausbruchs eines neuen Feuers in der Gegend von Los Angeles haben die Behörden eindringlich zur Evakuierung des Zentrums von Hollywood aufgerufen. "Unmittelbare Lebensgefahr. Dies ist eine gesetzliche Anordnung, das Gebiet jetzt zu verlassen", erklärte die Feuerwehr von Los Angeles. Das Gebiet sei für die Öffentlichkeit gesperrt, hieß es. Der scheidende US-Präsident Joe Biden sagte unterdessen wegen der Brände seine für Donnerstag geplante Reise nach Italien ab.

Der Brand mit dem Namen "Sunset Fire" begann Mittwochabend (Ortszeit), wie die Feuerschutzbehörde Cal Fire mitteilte und erreichte mittlerweile die bekannte Hügelkette Hollywood Hills. Die Flammen breiten sich Medienberichten zufolge vom Runyon Canyon schnell aus, in Richtung des berühmten Hollywood Boulevards. Mehrere Hubschrauber, die Wasser abwarfen, waren in der Nähe des Brandherds zu sehen, hieß es in einem Bericht des Senders CBS.