Fußgänger in Mayrhofen von Kleinbus erfasst: Schwer verletzt in Klinik geflogen

Am Mittwochabend kam es in Mayrhofen zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Ein Autofahrer übersah kurz vor 19 Uhr auf der B169 Zillertalstraße in Laubichl einen 36-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn überqueren wollte. Der ungarische Lenker (46) nahm den Mann in der Dunkelheit erst im letzten Moment wahr und versuchte noch zu bremsen, berichtet die Polizei.