Schauspiellegende Otto Schenk ist mit 94 Jahren verstorben

Österreich trauert: Der Schauspieler, Regisseur und frühere Direktor des Theaters in der Josefstadt ist am Donnerstagmorgen im Alter von 94 Jahren verstorben.

Nun ist das Multitalent, das bis zuletzt mit Lesungen das Publikum erfreute, gestorben. Wie sein Sohn Konstantin bestätigt, starb Schenk am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in seinem Haus am Irrsee. (TT, APA)