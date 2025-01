Feuer könnte das teuerste aller Zeiten werden: Brände in L.A. bringen Versicherer die Grenze

Laut Bloomberg-Klimatologe könnten die in L.A. wütenden Feuer die teuersten aller Zeiten werden. In ersten Schätzungen geht man von Schäden in Höhe von 52 Milliarden Dollar aus.

Los Angeles – Die verheerenden Waldbrände in Los Angeles bringen nicht nur die davon betroffenen Menschen, sondern auch Versicherer an ihre Grenzen. Das Ereignis könnte eine der teuersten Naturkatastrophen in der US-Geschichte werden, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag in einem Newsletter. In einer ersten Schätzung wurden die Schäden laut der Agentur bereits mit mindestens 52 Mrd. US-Dollar (50,6 Mrd. Euro) beziffert.

„Es ist plausibel, dass insbesondere das Palisades-Feuer das teuerste Feuer aller Zeiten werden wird. Nicht nur in Kalifornien, sondern generell“, zitiert Bloomberg Daniel Swain, Klimatologe an der University of California. Die Verluste, die durch die Brände entstehen, „könnten die Versicherungsmärkte in Kalifornien an den Rand des Abgrunds treiben“, sagte auch Michael Wara, leitender Forscher für Klima und Energie an der Stanford University und Experte für Waldbrände.

Frage, ob staatlicher Versicherer Schäden stemmen kann

Die staatlich geförderten Versicherer hätten nicht die nötige Infrastruktur, um die vielen Schadensmeldungen zu bearbeiten, so Wara weiter. Die größere Frage sei laut Bloomberg aber, ob der Bundesstaat Kalifornien überhaupt für die Schäden aufkommen könnte. Zahlen müsste in vielen Fällen „Fair Plan“ – das staatlich geförderte Versicherungsprogramm der letzten Instanz, an den sich Personen wenden können, die nicht von einem traditionellen Versicherer als Kunde genommen werden.

Das Exposure habe besonders in der Region Pacific Palisades in den letzten Jahren deutlich zugenommen, derzeit liege es bei knapp 6 Mrd. Euro, so Bloomberg. Das Gesamt-Exposure von „Fair Plan“ liege aktuell bei 458 Mrd. Dollar.

Immer mehr Menschen in Kalifornien haben Probleme, ihr Haus privat zu versichern. Der Versicherer State Farm General Insurance hatte laut Bloomberg erst im März bekanntgegeben, 72.000 Versicherungen für Häuser und Wohnungen nicht zu verlängern. Von dem Kahlschlag sei vor allem Pacific Palisades betroffen gewesen.

Von den Waldbränden in Los Angeles sind nicht nur die Pacific Palisades zwischen Santa Monica und Malibu betroffen. Auch in der bekannten Hügelkette Hollywood Hills wüten derzeit mindestens sechs Brände. Östlich der Stadt wütet zudem das Eaton-Feuer am Fuße der San Gabriel Mountains. Bei den Bränden kamen nach bisherigen Angaben mindestens fünf Menschen ums Leben. (APA)