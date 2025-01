13. Toter nach Neujahrsmassaker in Montenegro

Podgorica – In Montenegro ist das 13. Opfer eines Amoklaufs am Neujahrstag im Krankenhaus gestorben. Der Mann, einer von vier Schwerverletzten, konnte trotz Bemühungen der Ärzte nicht gerettet werden, berichtete das Nachrichtenportal cdm.me unter Berufung auf das Klinikzentrum in der Hauptstadt Podgorica.

Am 1. Jänner hatte ein 45-Jähriger in einer Gaststätte sowie an vier anderen Stellen der Kleinstadt Cetinje auf mindestens 16 Menschen geschossen. 12 von ihnen, unter ihnen 2 Kinder, erlagen noch am selben Tag ihren Verletzungen. Unter den Opfern waren Verwandte und Freunde des Täters.