Keine Strafe für Trump im Schweigegeldprozess

Der designierte US-Präsident Donald Trump erhält im Prozess um eine Schweigegeldzahlung an eine Porno-Darstellerin keine Strafe. Der New Yorker Richter Juan Merchan erhielt aber zugleich die Verurteilung Trumps in dem Verfahren aufrecht. Merchan verhängte eine sogenannte "unconditional discharge" (bedingungslose Straffreiheit), mit welcher der Fall ohne Haft-, Geld- oder Bewährungsstrafe abgeschlossen wird.