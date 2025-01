Biden sieht Fortschritte bei Gesprächen über Geisel-Abkommen

Zehn Tage vor seiner Amtsübergabe an Donald Trump zeigte sich der scheidende US-Präsident "immer noch zuversichtlich" hinsichtlich einer Freilassung der israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas im Austausch gegen in Israel verurteilte palästinensische Häftlinge. "Die Hamas ist diejenige, die diesem Austausch im Moment im Wege steht", betonte Biden. "Aber ich denke, dass wir das hinbekommen können", sagte er und fügte hinzu: "Wir müssen es schaffen."

Der scheidende US-Außenminister Antony Blinken hatte am Mittwoch bei einem Besuch in Paris gesagt, dass eine neue Waffenruhe in greifbarer Nähe sei. Möglicherweise werde sie jedoch nicht mehr vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am 20. Jänner erreicht.