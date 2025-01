Bewohner nach Kellerbrand in Innsbrucker Abbruchhaus in Klinik eingeliefert

Bei einem Kellerbrand in einem Abbruchhaus im Innsbrucker Stadtteil Wilten ist in der Nacht auf Freitag eine Person verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls vier Personen in dem eigentlich leerstehenden Gebäude auf – zwei 30-jährige, ein 20-jähriger und ein 36-jähriger Österreicher. Sie bewohnen das Haus wohl bereits seit mehreren Wochen.