Rasante Titelkämpfe: Hopfgarten ist bereit für die EM der Sportrodler

Hopfgarten i. Br. – Die Gemeinde Hopfgarten im Brixental ist einer der Hochburgen des Sportrodelns. Seit 1977 ist der CDR (Club der Rodler) aktiv und bringt auch immer wieder Talente hervor. Mit der Rennstrecke Bärmöser am Penningberg haben sie auch eine der letzten Rodel-Rennstrecken in Österreich. Kein Wunder also, dass Hopfgarten von 31. Jänner bis 2. Februar Austragungsort der Sportrodel-Europameisterschaft und des Großen Preises von Europa wird.

Bereits 2020 trug der Verein die Weltmeisterschaft höchst erfolgreich aus. Damals kamen an die 3000 Zuschauer, um den Spitzenrodlerinnen und Rodlern zuzusehen. „Es gibt keine andere Sportart, wo die Zuschauer so nahe dran sind wie beim Naturbahnrodeln auf Eis“, erklärt Christian Bucher, Obmann des CDR. Die Rennstrecke gibt es nun seit zehn Jahren, „sie hat sich international hervorragend bewährt“, sagt Bucher.

An den drei Tagen werden gleich mehrere Rennen durchgeführt. Unter anderem auch eines für den Rodel-Nachwuchs. „Das war uns sehr wichtig, dass die Kinder auch einmal vor einer solchen Kulisse fahren können. Das ist schon etwas Besonderes“, sagt Bucher. Dieses Schüler- und Jugendrennen wird am Sonntag zwischen den EM-Finalläufen durchgeführt. Am Samstag findet der Große Preis von Europa statt, am Sonntag dann die EM. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Parkplätze sind vor Ort ausreichend vorhanden und es gibt auch einen Shuttle, der auf die oberen Teile der Strecke führt.