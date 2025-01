Beste Chancen für Beruf und Studium

An der HAK/HAS Innsbruck werden Jugendliche mit hervorragenden Karrierechancen und besten Zukunftsperspektiven ausgebildet.

Die HAK/HAS Innsbruck bietet eine breite Ausbildungspalette in den Bereichen Wirtschaft, IT, Sprachen und allgemeiner Bildung, sodass die Absolvent/innen einerseits eine abgeschlossene Berufsausbildung erhalten und andererseits bestens für ein Studium an Fachhochschulen oder Universitäten vorbereitet sind.

Praxisbezug durch starke Partner

Durch enge Kooperationen mit der Wirtschaftskammer, mit der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, mit Banken und Versicherungen und zahlreichen weiteren Tiroler Unternehmen gelingt es, Schule und Praxis unmittelbar zu verbinden. Auch im neuen Zweig „JusHAK“ konnten mit der Notariatskammer, der Rechtsanwaltskammer, dem Land Tirol, der juridischen Fakultät der Uni Innsbruck und dem Oberlandesgericht äußerst kompetente Partner mit an Bord geholt werden. Dadurch wird die schulische Ausbildung mit der Praxis verbunden und auf ein entsprechend hohes Niveau gehoben.

Ausbildungszweige an der HAK

Durch sechs verschiedene Ausbildungszweige versucht die HAK Innsbruck, den unterschiedlichen Talenten der jungen Menschen gerecht zu werden und die Karrierewünsche schon frühzeitig zu unterstützen.

HAK International: „Mit Sprachen und Wirtschaftskompetenz die Welt erobern“ gilt an der HAK Innsbruck als Prinzip mit langer Tradition. Neben Englisch lernen die Schüler/innen wahlweise auch Italienisch oder Französisch sowie Spanisch. Der Schulalltag wird durch „Work Placements“ im Ausland ergänzt, die durch Erasmus-Förderungen der EU finanziell unterstützt werden.

HAK IT & Multimedia: der passende Bildungsweg für computer- und IT-begeisterte junge Menschen. Diese Laptopklasse mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation bietet nicht nur eine Basisausbildung im IT-Bereich an, die heute für jegliche Berufs- und Studienwahl unerlässlich ist, sondern geht weit darüber hinaus.

HAK CWS: Vertieft die Kernkompetenzen einer Wirtschaftsausbildung im Bereich Controlling, Wirtschaftspraxis und Steuern. Durch Patenschaften von Steuerberatungskanzleien und garantierte Praktika können die Schüler/innen schon während der schulischen Ausbildung die Praxis hautnah kennenlernen.

HAK FIRI: Der Ausbildungszweig „Finanz- und Risikomanagement“ wird in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Sparte „Banken/Versicherungen“ durchgeführt. Auch hier werden die Schüler/innen schon während ihrer Schulzeit in die Praxis eingeführt und können ein Praktikum in einem Partnerbetrieb absolvieren.

JusHAK: Dieser neue Ausbildungszweig bietet eine zukunftsorientierte Wirtschaftsbildung kombiniert mit einer praxisnahen juristischen Ausbildung als Basis für Studium oder direktem Einstieg in rechtsnahe Berufe oder in die Selbstständigkeit.

HAK Business: Bietet eine breitgefächerte Wirtschaftsausbildung, die von vielen Absolvent/innen unserer Schule als Basis für Erfolg im Beruf bezeichnet wird.

Handelsschule: Neben der fünfjährigen HAK-Ausbildung ist die dreijährige Praxishandelsschule und die vierjährige Handelsschule für Leistungssportler ein wesentlicher Ausbildungsbereich. Lernbetreuung, Business Behaviour und Persönlichkeitsbildung schaffen ein Lernumfeld, das den Absolvent/innen eine optimale Berufsvorbereitung bietet.

Abendschule: Am Schulstandort gibt es mit einem täglichen Unterrichtsbeginn um 18 Uhr (Montag bis Donnerstag Präsenzform, Freitag Fernlehre) auch das Angebot einer Handelsakademie (4-jährig) bzw. Handelsschule (2-jährig) für Berufstätige.

Nach dem Besuch der Tages-Handelsschule ist auch ein „Zwischeneinstieg“ in die Handelsakademie für Berufstätige (3-jährig) möglich und der Weg zur Reife- und Diplomprüfung offen.

Nähere Informationen unter www.hak-ibk.at

Gütesiegel „Gesunde Schule“ – Auszeichnung für weitere fünf Jahre

Die erneute Auszeichnung – wir freuen uns sehr darüber! – ist Bestätigung und Auftrag zugleich, kontinuierlich und zielorientiert an diesem Projekt an der Schule weiterzuarbeiten. © HAK/HAS Innsbruck

Am 19. September 2024 wurde der HAK/HAS Innsbruck in einem feierlichen Rahmen im Landhaus für weitere fünf Jahre das Gütesiegel „Gesunde Schule“ verliehen.

Ein bewährtes Team unter der Leitung von Frau Prof. Mag. Karin Fahrthofer entwickelt seit Jahren Konzepte und Maßnahmen für ein gutes und angenehmes Lernumfeld und bringt diese gemeinsam mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern erfolgreich zur Umsetzung.

Die Schwerpunkte sind: • gesunde Angebote beim Schulbuffet • Angebote zur Pausengestaltung („Bewegte Pause“/“Stille Pause“) • Maßnahmen zur physischen und psychischen Gesundheit • regelmäßige Workshop-Angebote • Raumgestaltung zur Förderung des Lernerfolgs • gemeinsame Aktivitäten zur Stärkung der Schulgemeinschaft

Schule plus Praxis – ein Muss!

Der HAK/HAS Innsbruck ist es ein großes Anliegen, dass sich alle Schülerinnen und Schüler wohlfühlen und sich in einem optimalen Umfeld entwickeln und erfolgreich sein können.

Die Ausbildung an der HAK/HAS Innsbruck erfolgt mit dem Ziel, das theoretische Wissen aus der Schule schon während der Schulzeit mit Erfahrungen in Betrieben zu verknüpfen.

Dazu dienen einerseits Exkursionen zu Unternehmen verschiedener Branchen, Fachvorträge externer Personen in der Schule und andererseits vor allem auch die vorgeschriebenen Praktika während der Ferien. Jeder Schüler, jede Schülerin muss in der Handelsakademie 300 Stunden Ferialpraxis absolvieren, in der Handelsschule sind es 150 Stunden.

Durch Kooperationen mit Steuerberatungskanzleien, der Anwalts- und Notariatskammer, dem Land Tirol, Banken, Versicherungen und zahlreichen weiteren Betrieben werden den Schülerinnen und Schülern zum Teil Praxisplätze zur Verfügung gestellt, sodass sie im Rahmen ihrer Schulzeit schon einen unmittelbaren Einblick in die praktischen Abläufe der Arbeitswelt erhalten.