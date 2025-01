20-Jährige bei Autounfall in Osttirol in Fahrzeug eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall in Matrei in Osttirol ist am Freitagfrüh eine 20-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Einheimische kam laut Polizei gegen 5.30 Uhr im Ortsteil Waier in Fahrtrichtung Lienz mit ihrem Pkw von der salznassen Virgentalstraße ab. Das Fahrzeug kam ins Schleudern, geriet auf die Anfangsschräge einer Leitschiene und überschlug sich. Erst 30 Meter weiter blieb der Wagen auf dem Dach liegen.