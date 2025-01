Der ÖAMTC – mein Sicherheitsnetz für 2025

Der Club ist Mobilitätspartner und ein Sicherheitsnetz, das in Notfällen schnelle Hilfe garantiert.

„Ich wusste gleich, dass jede Minute zählt“, erinnert sich Ariane. „Sofort rief ich den ÖAMTC an. Innerhalb kurzer Zeit war der Pannenfahrer vor Ort und als erfahrener Techniker öffnete er das Fahrzeug schnell und sorgte dafür, dass mein Sohn unversehrt blieb. Ich war unfassbar dankbar, dass ich in der Situation nicht allein war. Deshalb werde ich bestimmt auch im kommenden Jahr die Mitgliedschaft und den Schutzbrief einzahlen – einfach, weil ich mich dadurch sicherer fühle.“

Durch das breite Spektrum an Dienstleistungen ist der ÖAMTC im In- und Ausland immer an der Seite seiner Mitglieder.