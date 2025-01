Nächster Triumph! Tirolerin Flock gewann in St. Moritz und ist neue Weltcup-Leaderin

Zu Jahresbeginn jubelte Janine Flock in Winterberg über ihren ersten Saisonsieg. Jetzt legte die Rumerin in St. Moritz nach.

St. Moritz – Tirols Skeleton-Ass Janine Flock hat das Weltcup-Rennen in St. Moritz gewonnen und damit die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Die Rumerin siegte am Freitag im Schweizer Wintersportort vor der Belgierin Kim Meylemans (+0,18 Sek.) und der Brasilianerin Nicole Rocha Silveira (+0,29) und feierte ihren zwölften Weltcuperfolg. Flock greift nach ihrer dritten Kristallkugel, nur mehr das Weltcup-Finale am 7. Februar in Lillehammer steht aus.