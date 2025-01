Masterprogramme an der FH Kufstein Tirol: Studium mit Zukunft

Viele Arbeitgeber legen Wert auf eine fundierte, umfangreiche Ausbildung. Mit einem Masterabschluss von der FH Kufstein Tirol werden die Absolvent:innen zu Expert:innen auf ihrem jeweiligen Fachgebiet und verbessern ihre Karrierechancen.

Die Fachhochschule Kufstein Tirol bietet Masterstudiengänge für zukunftsorientierte Branchen mit besten Karrierechancen an. Dabei stehen die Internationalität und die Praxisorientierung ganz oben. Bei den berufsbegleitend oder in Vollzeit organisierten Masterstudiengängen sorgen Study Trips und Praktika bei angesehenen Unternehmen sowie Lehrveranstaltungen in Englisch für entsprechende Internationalität. Die Studierenden können sich in persönlich gewählten Vertiefungsrichtungen zusätzlich qualifizieren. Der Praxistransfer erfolgt über integrative Fallstudien. Die Begleitung durch hochmotivierende Lehrende, die Vernetzung in der Wirtschaft, der praxisnahe Unterricht in Kleingruppen mit intensiver und persönlicher Betreuung garantieren die Qualität der Ausbildung und führen zu Top-Jobchancen.

Berufsbegleitendes Studium auch ohne aktives Beschäftigungsverhältnis

Mit dem berufsbegleitenden Studium lassen sich Job und Karriere vereinen. © FH Kufstein

An der Fachhochschule Kufstein Tirol ist die Bedeutung zur Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie fest im Curriculum integriert. Das Studienangebot für Bachelor- und Masterstudiengänge umfasst deshalb zwei unterschiedliche Studienformen, die den individuellen Bedürfnissen entgegenkommen: ein berufsbegleitendes und ein Vollzeit-Studium. Mit einem berufsbegleitenden Studium investieren die Lernenden gezielt in ihre persönliche Weiterentwicklung. Die effiziente Koordination unterstützt dabei, das Studium innerhalb der Regelstudienzeit abzuschließen, während sich gleichzeitig Beruf und Familie erfolgreich vereinbaren lassen. Die Institution lebt eine familienfreundliche Kultur und ist seit 2012 als familiengerechte Hochschule ausgezeichnet. Ein Studium an der Fachhochschule Kufstein Tirol ist auch möglich ohne aktives Beschäftigungsverhältnis. „Schon während des berufsbegleitenden Studiums konnte ich bei mehreren Festivals mitarbeiten und mir ein großartiges Netzwerk aufbauen“, berichtet Absolventin Eva Falb. „Von Theater- über Film- bis zu Musikfestivals waren alle Projekte wertvolle Erfahrungen, von denen ich jetzt bei meiner Arbeit als Produktionsleiterin sehr profitiere.“

Einblick in den Hochschulalltag

Beim Open House können Interessierte den Kufsteiner Campus kennenlernen und sich mit aktuell Studierenden. © FH Kufstein Tirol

Die FH Kufstein Tirol bietet am 1. Februar 2025 einen Tag der offenen Tür an. Die Lehrenden der Fachhochschule stellen beim Open House alle Bachelor- und Masterstudiengänge persönlich vor und geben den Besucher:innen einen guten ersten Eindruck in die Studieninhalte. Dank geführter Rundgänge durch das FH-Gebäude und die Science Labs erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in den Hochschulalltag. Offene Fragen werden von Studierenden und dem Aufnahmeteam der FH Kufstein Tirol persönlich beantwortet. Interessierte können sich zum Open House außerdem für individuelle Beratungsgespräche zu den Masterstudiengängen mit den Studiengangsteams per E-Mail anmelden. Masterinteressierte haben die Möglichkeit, exklusiv offene Fragen zu stellen sowie die individuellen Bewerbungsvoraussetzungen prüfen zu lassen. Video: Open House an der FH Kufstein Tirol

Studienplatz für Herbst 2025 – schon jetzt klarmachen!

Der moderne Campus liegt im Herzen von Kufstein, mitten in den Tiroler Alpen. © FH Kufstein

Interessierte können sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt einen Studienplatz sichern. Die Onlinebewerbung ist für Bachelor- und Masterinteressierte bereits jetzt geöffnet. Bewerber:innen, die bis 9. März 2025 angemeldet sind, können bei den Aufnahmegesprächen am 18. März 2025 schon einen Studienplatz klarmachen.