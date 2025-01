Pkw geriet in Lermoos ins Schleudern und überschlug sich mehrmals

Auf der Lermooser Straße L 71 geriet am Freitag eine 30-Jährige ins Schleudern. Die Frau war gegen 7 Uhr mit ihrem Auto von Lermoos in Richtung Biberwier unterwegs. In einer Kurve geriet sie schließlich ins Schleudern, das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad, rutschte über die Gegenfahrbahn und stürzte eine Böschung hinab.