Neues Album einer Beatles-Legende: Nur Country, Liebe und Brokkoli für den Star(r)

London – Sein Look ist so ikonisch wie er selbst: Schlank, sportlich, mit schwarz gefärbten Haaren und Bart sowie der obligatorischen Sonnenbrille strahlt Ringo Starr eine zeitlose Coolness aus.

Seine 84 Jahre merkt man dem Ex-Beatle wahrlich nicht an. „Das liegt alles am Brokkoli. Ich esse fast zu jeder Mahlzeit Brokkoli“, scherzt die Musiklegende. „Und hey, ist doch großartig, dass meine Haare ihre Farbe behalten haben. Keine Ahnung, wie das passiert.“ Starr grinst verschmitzt. Natürlich mache er auch Sport, betont der Mann, der eigentlich Richard Starkey heißt, den aber seit Jahrzehnten alle nur noch Ringo nennen. „Ich habe einen Trainer und versuche, in Bewegung zu bleiben.“ Außerdem, das ist vielleicht noch wichtiger, spielt er immer noch regelmäßig Schlagzeug.