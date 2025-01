Tiroler von Internetbetrügern hereingelegt, jeweils Tausende Euro Schaden

Zu gleich zwei Internetbetrügen kam es in den vergangenen Tagen in Tirol. Etwa in Innsbruck: Ein 63-Jähriger kam laut Polizei nämlich mit einer Rumänin in Kontakt. Diese verleitete ihn, über eine Internetplattform Zahlungen von mehreren Tausenden Euro zu überweisen. Sie benötige das Geld für Strafzahlungen in Deutschland. Zudem müsse sie Therapiekosten ihres Vaters übernehmen. Ermittlungen zum Aufenthaltsort der Frau sind im Gange.