Opferzahl bei L.A.-Bränden steigt auf mindestens elf

Die Zahl der Toten bei den Waldbränden im Großraum Los Angeles im US-Staat Kalifornien ist laut der gerichtsmedizinischen Behörde auf mindestens elf gestiegen. Die Opfer starben alle am Mittwoch und Donnerstag. Sechs Menschen kamen dem "Medical Examiner" zufolge beim Eaton Fire nahe Pasadena, fünf weitere beim Palisades Fire im Stadtteil Pacific Palisades ums Leben. Seit Dienstag gibt es schwere Brände in der Region. Die Behörden befürchten zudem ein Steigen der Opferzahlen.

Der Sender CNN berichtete, dass die genaue Zahl erst ermittelt werden kann, wenn die Investigatoren gefahrlos in die zerstörten Viertel vordringen können. Mittlerweile wurden mehr als 15.000 Hektar Land von den Flammen aufgefressen.

Sie habe immer wieder bei Budgetanforderungen darauf hingewiesen, dass ihre Behörde unterbesetzt und unterfinanziert sei, beklagte Crowley. Es würden 62 zusätzliche Feuerwachen benötigt. Die Zahl der Einsätze sei seit 2010 um 55 Prozent gestiegen, die Zahl der Feuerwehrleute aber gesunken, erklärte sie. "Zusätzliche Ressourcen werden uns bei der aktuellen Katastrophe helfen", so Crowley. "Aber in Zukunft kann das überall in der Stadt Los Angeles passieren, und wir müssen vollständig finanziert und unterstützt werden", forderte sie.