Über 60.000 Zigaretten im Kleinbus: 24-Jähriger in Niederösterreich mit Schmuggelware gefasst

Wien – Zöllnerinnen und Zöllner haben im November 2024 auf der Autobahn bei Bruck an der Leitha in Niederösterreich in einem Kleinbus mit bulgarischem Kennzeichen insgesamt 60.300 Zigaretten entdeckt, die in Kartonverpackungen von Backwaren versteckt waren. Der 24-jährige bulgarische Lenker und sein Beifahrer räumten bei ihrer Befragung ein, dass die Tabakwaren zum Weiterverkauf für Bekannte in den Niederlanden bestimmt waren. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt.