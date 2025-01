Mit Schütteltrauma in Klinik gebracht: Eltern in Wien wegen Kindesmisshandlung festgenommen

Wien – Wegen schwerer Kindesmisshandlung sind am Freitag ein Vater und eine Mutter eines Säuglings in Wien-Brigittenau festgenommen worden. Das Mädchen wurde kurz vor Weihnachten mit einem schweren Schütteltrauma in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dabei machten die Eltern widersprüchliche Angaben, weshalb die Polizei eingeschaltet wurde. Das Landeskriminalamt übernahm am 20. Dezember die Ermittlungen, gestern wurden der 26-jährige Mann und die Frau (22) festgenommen.