Kam mit Rodel von Bahn ab: 52-Jähriger verletzt sich am Schneeberg in Thiersee schwer

Thiersee – Freitagabend gegen 20.40 Uhr ereignete sich auf einer Rodelbahn am Schneeberg in Thiersee ein schwerer Unfall, bei dem sich ein 52-jähriger Deutscher aus Oberbayern schwere Verletzungen im Hüft- und Beckenbereich zuzog.

Was war genau passiert? Laut Polizei kam der Mann aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Bahn ab und prallte nach etwa drei Metern unterhalb des Weges gegen einen Baum. Sein Bruder, der ebenfalls mit einer Rodel etwas später nachkam und die Hilfeschreie des 52-Jährigen hörte, setzte daraufhin umgehend die Rettungskette in Gang.