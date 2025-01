Schuss auf Ex-Frau in Oberösterreich: Mutmaßlicher Täter tot aufgefunden

Ebensee – In Ebensee im oberösterreichischen Bezirk Gmunden soll Samstagvormittag ein 72-Jähriger seine um zehn Jahre jüngere Ex-Frau in einem Wohnhaus mit einem Gewehr schwer verletzt haben. Die Frau konnte nach der Attacke zur Polizeiinspektion flüchten, sie war am Samstagvormittag außer Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der Mann wurde wenig später von der Cobra tot in der Garage des Wohnhauses aufgefunden. Er beging Suizid.