Die Bayern sind Hinrunden-Meister, Hasenhüttl gewann das Österreicher-Duell

München, Sinsheim – Der FC Bayern hat sich vorzeitig die Hinrunden-Meisterschaft in der deutschen Fußball-Bundesliga gesichert. Die Münchner siegten bei Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0) und liegen damit nach 16 Spieltagen weiter vier Punkte vor Double-Sieger Bayer Leverkusen. Ein verwandelter Foulelfmeter von Torjäger Harry Kane in der 68. Minute brachte die Entscheidung. Für den Bundesliga-Top-Torschützen war es bereits das 15. Saisontor. Gladbach ist mit 24 Punkten Zehnter.

Schon am Nachmittag hat Ralph Hasenhüttl das Duell der beiden österreichischen Trainer für sich entschieden. Der vom Ex-Premier-League-Coach betreute VfL Wolfsburg feierte am Samstag einen 1:0-Auswärtssieg gegen Christian Ilzers TSG Hoffenheim. Erfolge gab es auch für Heidenheim (2:0 gegen Union Berlin), Freiburg (3:2 gegen Kiel), Mainz (2:0 gegen Bochum) und Frankfurt (1:0 bei St. Pauli).

Das entscheidende Tor für Wolfsburg erzielte Mohammed Amoura im Zuge eines Corners per Kopf (29.), nachdem er Alexander Prass enteilt war. Der Ex-Sturm-Graz-Profi spielte durch und ließ in der 79. Minute eine Topchance auf den Ausgleich aus. Sein ÖFB-Teamkollege Patrick Wimmer kam auf der Gegenseite in der 63. Minute auf den Platz.