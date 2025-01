Hasenhüttl gewinnt das österreichische Trainer-Duell

Sinsheim– Ralph Hasenhüttl hat das Duell der beiden österreichischen Trainer in der deutschen Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Der vom Ex-Premier-League-Coach betreute VfL Wolfsburg feierte am Samstag einen 1:0-Auswärtssieg gegen Christian Ilzers TSG Hoffenheim. Erfolge gab es auch für Heidenheim (2:0 gegen Union Berlin), Freiburg (3:2 gegen Kiel), Mainz (2:0 gegen Bochum) und Frankfurt (1:0 bei St. Pauli).

Das entscheidende Tor für Wolfsburg erzielte Mohammed Amoura im Zuge eines Corners per Kopf (29.), nachdem er Alexander Prass enteilt war. Der Ex-Sturm-Graz-Profi spielte durch und ließ in der 79. Minute eine Topchance auf den Ausgleich aus. Sein ÖFB-Teamkollege Patrick Wimmer kam auf der Gegenseite in der 63. Minute auf den Platz.