81-Jähriger bei brutaler Attacke in Innsbruck schwer verletzt: U-Haft für 37-Jährigen

Innsbruck – Zu einem brutalen Angriff auf einen Pensionisten kam es am Samstagvormittag in der Andreas-Hofer-Straße in Innsbruck. Kurz vor 10 Uhr attackierte ein 37-jähriger Mann den 81-Jährigen auf dem Gehsteig – laut Polizei mit „gezielten Faustschlägen ins Gesicht“. Als der ältere Mann zu Boden ging, trat der Täter mehrmals auf ihn ein.

Der 81-Jährige, der vergeblich versuchte, sich durch Einsatz eines mitgeführten Pfeffersprays zur Wehr zu setzen, erlitt durch die Tat Brüche im Bereich des Schultergelenks und des Hüftknochens sowie Rissquetschwunden am Hinterkopf und an der Lippe. Er wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

37-Jähriger in U-Haft