Brutale Attacke auf offener Straße: 81-Jähriger in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Zu einem brutalen Angriff auf einen Pensionisten kam es am Samstagvormittag in der Andreas-Hofer-Straße in Innsbruck. Kurz vor 10 Uhr attackierte ein 37-jähriger Mann den 81-Jährigen auf dem Gehsteig – laut Polizei mit „gezielten Faustschlägen ins Gesicht“. Als der ältere Mann zu Boden ging, trat der Täter mehrmals auf ihn ein.