Rufe nach Trump nach Bränden in L.A. mehren sich

Wegen der verheerenden Feuer in Los Angeles mehren sich Rufe nach einer Unterstützung durch Donald Trump. Kathryn Barger vom Verwaltungsbezirk Los Angeles lud den designierten US-Präsidenten ein, sich ein Bild von den immensen Schäden zu machen. Auf der Plattform X postete die Republikanerin einen Brief an ihren Parteikollegen, der am 20. Jänner die Amtsgeschäfte von Präsident Joe Biden übernimmt. Außerdem bat Barger Trump, den Menschen beizustehen.

Mit Blick auf den Wiederaufbau in den nächsten Jahren in und um Los Angeles schrieb sie, man freue sich darauf, mit der neuen US-Regierung in Washington zusammenzuarbeiten.