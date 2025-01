Milanović gewinnt Präsidentenwahl in Kroatien

In Kroatien haben Teilergebnisse der staatlichen Wahlkommission die Wiederwahl des amtierenden Präsidenten Zoran Milanović bestätigt. Nach Auszählung der Stimmen in fast 75 Prozent der Wahllokale liegt er mit rund 73,7 Prozent in Führung. Sein konservativer Herausforderer Dragan Primorac kommt demnach auf 26,3 Prozent.