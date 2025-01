Bürgermeister-Wahl in Linz hat begonnen

Um 7.00 Uhr haben in Linz alle 215 Wahllokale zur Bürgermeisterwahl aufgesperrt. 151.668 Wahlberechtigte sind aufgerufen, bis spätestens 16.00 Uhr ihre Stimme abzugeben. Sieben Kandidatinnen und Kandidaten treten an. Die SPÖ muss das seit 1945 in ihrer Hand befindliche Amt verteidigen. Aufgrund des Rücktritts von Bürgermeister Klaus Luger wegen der Brucknerhausaffäre ist dies für ihren Bewerber, den geschäftsführenden Vizebürgermeister Dietmar Prammer, keine "gmahde Wiesn".