Momentum will Förderung für Privatpensionen streichen

Während die meisten Pensionsexperten eine Erhöhung des Antrittsalters zumindest mittelfristig für unabdingbar halten, denkt das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut ganz andere Maßnahmen an, um das System zu entlasten. Im Wesentlichen drängt man in einem aktuellen "Policy Brief" darauf, Menschen etwa über eine Teilpension länger im Arbeitsleben zu halten. Zudem würde man gerne jegliche öffentliche Förderung für Privatpensionen streichen.

Eine konkrete Umsetzungsmöglichkeit für ältere Beschäftigte sähe laut dem "Policy Brief" vor, dass in einem Betrieb ab 24 Dienstnehmern (Vollzeitäquivalente) eine Person über 60 Jahre angestellt sein müsste. Sei das nach einem Jahr noch immer nicht der Fall, würde eine Malus-Zahlung fällig, die gestaffelt nach Unternehmensgröße wirksam werde, so der Plan des Momentum-Instituts. Zudem würde die Buße immer weiter steigen, je länger der Betrieb ohne ältere Arbeitnehmer auskommen will.