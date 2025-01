Für Bundes-SPÖ und -Grüne steht im Burgenland viel am Spiel

Bei der Burgenland-Wahl am 19. Jänner steht vor allem für SPÖ und Grüne im Bund viel auf dem Spiel. Während es bei Ersteren um einen der drei Landeshauptmänner geht, könnten Letztere aus dem Landtag fliegen. In der FPÖ erhofft man sich eine weitere Regierungsbeteiligung, für die ÖVP sei es nach den Ereignissen im Bund ein "Bergaufwahlkampf", sagte Politikberater Thomas Hofer zur APA. Die Bundes-NEOS können trotz eines drohenden Nicht-Einzuges entspannter sein.

Für die SPÖ gilt es, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil im Burgenland zu halten. Der erste Platz ist ihr vermutlich sicher, dennoch muss sie hoffen, zumindest 18 Mandate zu erreichen. In dem Fall, dass Grüne, NEOS und Liste Hausverstand den Einzug nicht schaffen und der Landtag somit nur aus SPÖ, FPÖ und ÖVP besteht, gäbe es bei weniger SPÖ-Mandaten die Möglichkeit einer Mehrheit gegen sie. In einer solchen Konstellation sei eine Regierungszusammenarbeit von FPÖ und ÖVP nicht unwahrscheinlich. Denn der SPÖ einen Landeshauptmann-Sessel wegzunehmen sei verlockend, meinte Hofer.

Ein solcher Fall würde bei SPÖ-Chef Andreas Babler wohl ein lachendes und ein weinendes Auge hervorrufen, meinte Hofer - wobei Letzteres dominieren würde. Denn eine Landesregierung an Babler-Kritiker Doskozil vorbei würde schließlich auch den Verlust eines der drei Landeshauptleuten bedeuten und die SPÖ bundesweit schwächen. Während Michael Ludwig wohl auch nach der heurigen Wiener Gemeinderatswahl fest im Sattel sitzen wird, sei das bei der nächsten Wahl im SPÖ-geführten Kärnten im Jahr 2028 nicht so sicher, so Hofer.