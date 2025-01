Pkw stürzte in Untertilliach 15 Meter ab, überschlug sich mehrmals und blieb am Dach liegen

Am Samstagnachmittag kam es in Untertilliach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit seinem Pkw auf der Gailtalstraße unterwegs. Wegen eines Pkw, der ihm in einer Rechtskurve zum Teil auf seinem Fahrstreifen entgegenkam, musste er ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Beim Ausweichmanöver geriet er mit dem Reifen in den Schnee am rechten Fahrbahnrand, geriet ins Schleudern, schlitterte über die Fahrbahn und stürzte schließlich rund 15 Meter über eine Böschung hinab. Der Pkw überschlug sich dabei mehrmals und blieb schließlich in einer Wiese am Dach liegen.