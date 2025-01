„Sendepause“ für Fernsehliebling: Warum Florian Silbereisen sechs Monate nicht im TV zu sehen ist

In den letzten Wochen war Silbereisen auf vielen TV-Geräten ein Dauergast, ob mit Schlagershow oder dem Traumschiff. Nun wird er für sechs Monate nicht im Fernsehen zu sehen sein. Was sind die Gründe dafür?

Die Schlagerchampions am Samstag, der erfolgreiche Silvester-Schlagerboom, mehrere neue „Traumschiff“-Episoden in den letzten Wochen und davor noch das ARD-Adventsfest im Dezember – in den letzten rund 40 Tagen gab es besonders viel Florian Silbereisen im Fernsehen. Nun will sich der 43-jährige TV-Star für ein paar Monate rarmachen.