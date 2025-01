Kina und Yuk kämpfen ums Überleben im ewigen Eis

Die Arktis. Ewiges Eis. Das Überleben an diesem magischen Ort ist eine Herausforderung auch für das Polarfuchspaar Kina und Yuk, die zum ersten Mal Eltern werden. Die Temperaturen sind ungewöhnlich mild und die Nahrung wird immer knapper, sodass Yuk sich immer weiter hinauswagen muss, um für den Lebensunterhalt zu sorgen. Als plötzlich ein schreckliches Knacken, das durch die Eisschmelze verursacht wird, die majestätische Natur stört, werden die Füchse getrennt und jeder von ihnen ist auf einem Stück Eisscholle isoliert. Sie müssen allen Gefahren trotzen und neue Gebiete erkunden, in der Hoffnung, dass sie sich rechtzeitig zur Geburt ihrer Jungen wiedersehen. Auf ihrem abenteuerlichen Weg durch die majestätische Natur treffen die beiden mutigen Polarfüchse auf wilde Feinde, schließen unerwartete Freundschaften und wagen sich sogar in die Welt der Menschen. Die wunderbare Natur und die süßen Tiere hat der berühmte Dokumentar- und Naturfilmspezialist Guillaume Maidatchevsky (Ailos Reise, Lou – Abenteuer auf Samtpfoten) eingefangen. Gedreht wurde der Abenteuerfilm in den majestätischen Eislandschaften des Yukon in Kanada. Maidatchevsky will mit der Geschichte aufzeigen, wie die Erderwärmung die Umwelt verändert und welche Folgen das für die Tier- und Ppfoten) eingefangen. Gedreht wurde der Abenteuerfilm in den majestätischen Eislandschaften des Yukon in Kanada. Maidatchevsky will mit der Geschichte aufzeigen, wie die Erderwärmung die Umwelt verändert und welche Folgen das für die Tier- und Pflanzenwelt hat.