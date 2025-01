Massenschlägerei in Kaltenbach: Fünf Verletzte ins Krankenhaus gebracht

Kaltenbach – In der Nacht auf Samstag um kurz nach 1 Uhr kam es in einem Lokal in Kaltenbach zu einer Schlägerei, an welcher mindestens zehn Menschen beteiligt gewesen sein sollen. Dabei wurden mindestens drei Deutsche im Alter von 27, 29 und 30 Jahren, sowie zwei Österreicher im Alter von 37 und 41 Jahren verletzt.