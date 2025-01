Drei Tote bei Lawinenabgang im norditalienischen Piemont

Bei einem Lawinenabgang in Trasquera im norditalienischen Piemont sind am Sonntag fünf Personen verschüttet worden. Nach Angaben der Rettungskräfte starben drei von ihnen. Die beiden anderen Personen wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus gebracht.

Die Lawine löste sich am Ostgrat der Punta Valgrande, einem 2850 Meter hohen Gipfel. Das Gebiet liegt an der Grenze zur Schweiz. Die Rettungsdienste wurden von Zeugen alarmiert, die den Lawinenabgang beobachtet haben. Laut den Behörden besteht in der Gegend in einer Höhe von über 2100 Metern Lawinengefahr. (APA)