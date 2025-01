Veni, Vidi, Venier: Tiroler Ski-Ass feierte Platz zwei wie Sieg

Mit dem Stockerlplatz beim Super-G in St. Anton meldete sich die Tiroler Skirennläuferin Stephanie Venier wieder an der Weltcupsspitze zurück. Auch dank ihres neuen Servicemanns.

St. Anton – Stephanie Venier hob die Hände fragend an und blickte ungläubig auf die Anzeigetafel und dann zu den rund 4200 Zuschauern im Ziel von St. Anton. „Es hat sich gar nicht gut angefühlt“, staunte die 31-Jährige nach ihrer Fahrt im Super-G zunächst, um dann in einen lachenden Jubel auszubrechen. „Ich habe unten schon recht viel verloren, aber...ach egal“, strahlte sie nach ihrem zwölften Podestplatz.

Mit dem sich ein Kreis schloss: Vor zwölf Jahren war Venier erstmals in St. Anton am Start gestanden. Mit gemischten Gefühlen.

Damals hatte sie sich auch gefragt, ob sie das wirklich ihr Leben lang machen wolle, „weil so lustig ist das ja eigentlich gar nicht, aber ich habe durchgezogen und es hat sich anscheinend ausgezahlt“, sagte sie lachend. Schon am Vortag war Venier in der Abfahrt auf Platz fünf gerast und hatte sich damit an der Spitze zurückgemeldet.