Auto auf der Pass-Thurn-Straße in Jochberg komplett ausgebrannt

Das Auto eines 65-Jährigen ist am Sonntagnachmittag auf der Pass-Thurn-Straße in Jochberg in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtet, hielt der Österreicher sein Fahrzeug gegen 15.45 Uhr an, nachdem er einen Leistungsabfall bemerkt hatte. nach einem Knall fing der Wagen dann zu brennen an.