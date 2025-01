Missbrauchs-Prozess gegen Innviertler Ex-Amtsleiter

Ein ehemaliger Amtsleiter aus dem Innviertel muss sich am Montag in Ried im Innkreis wegen zahlreicher Kindesmissbrauchsdelikte vor Gericht verantworten. So soll er u.a. in Live-Chats Kontaktpersonen zum Missbrauch sehr junger Mädchen auf den Philippinen aufgefordert und von Jugendlichen einschlägige Fotos und Videos verlangt haben. Auch selbst soll er Kindesmissbrauchsdarstellungen verschickt haben. Ihm drohen fünf bis 15 Jahre Haft.