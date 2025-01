Sensationelle Premieren-Siegerin in St. Anton: Wer ist diese „wilde Henne“?

Der Ski-Weltcup hat ein neues Siegergesicht: Lauren Macuga, 22 Jahre alt aus den USA, fuhr beim Super-G in St. Anton auf Platz eins. Nicht nur wegen ihres auffälligen Huts, mit dem sie durch das Ziel spazierte, wird man sich ihren Namen merken müssen.

St. Anton – Die Tirolerin Stephanie Venier hatte das Weltcuprennen in St. Anton angeführt, doch dann kam eine 22-Jährige aus den USA: Lauren Macuga überflügelte alle und gewann am Sonntag den Super-G in St. Anton. Doch, wer ist die junge Dame, die dann im Ziel und bei der Siegerehrung mit einem auffallenden Hut ausgelassen ihren ersten großen Erfolg im Ski-Weltcup feierte?