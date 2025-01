Erste Hilfe für dein Kind: Eine Notfall-Sanitäterin erobert das Internet

Larissa Meier: Ich habe erstehilfekind begonnen, als ich selbst Mama geworden bin. Schon vorher war mir im Rettungsdienst aufgefallen, dass sich Eltern bei Notfällen mit ihrem Kind häufig sehr hilflos fühlen. Als ich dann als Mutter vermehrt Kontakt mit anderen Eltern hatte, wurde mir klar, dass es an vielen Stellen an Informationen rund um Erste Hilfe am Kind fehlt. Das führt zu großer Unsicherheit. Häufig kursieren auch falsche Informationen, die entweder grundsätzlich falsch oder veraltet sind.

Außerdem ist es wichtig, darauf zu achten, wie ich mit Kindern spreche. Kinder – genauso wie Erwachsene – hören das Wort „nicht“ oft schlecht. Wenn ich sage: „Nicht die Steckdose anfassen“, bleibt bei ihnen „Steckdose anfassen“ hängen. Ich muss also sprachlich darauf achten, wie ich Dinge formuliere, damit mein Kind versteht, was ich wirklich möchte.

Meier: Zur Kindersicherheit gehört nicht, das ganze Haus in einen Hochsicherheitstrakt zu verwandeln. Es geht vielmehr darum, lebensbedrohliche Gefahren abzusichern, wie etwa Stürze aus großer Höhe, großflächige Verbrennungen oder Verbrühungen sowie umkippende Möbel. Gleichzeitig sollte man Kindern ausreichend Gelegenheit geben, sich auszuprobieren und eine gesunde Bewegung zu entwickeln. Wenn ich mein Kind auf dem Spielplatz klettern und spielen lasse und es nur so weit mache, wie es selbstständig kann – statt es beispielsweise auf ein Klettergerüst zu heben –, lernt es, sich selbst gut einzuschätzen. Es weiß dann, was es sich zutrauen kann und was nicht, wodurch die Gefahr von Stürzen durch Übermut verringert wird.