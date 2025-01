Wollte angeblich Kleidung kaufen: 30-Jährige verlor mehr als 1000 Euro an Online-Betrüger

Innsbruck – Am 6. Jänner wurde eine 30-jährige in Tirol lebende Italienerin von einem Unbekannten auf einer Verkaufsplattform kontaktiert. Der Täter interessierte sich für mehrere zum Verkauf angebotene Kleidungsstücke der Frau und wollte ein Video der Artikel sehen.

Die Verkäuferin schickte ein Video über einen Messenger-Dienst. Der Unbekannte schickte ihr einen Link, der sie auf eine Webseite führte. Dort wurde sie aufgefordert, ihre Bankdaten anzugeben. In weiterer Folge wurden der Frau mehrere Beträge abgebucht. Am 7. Jänner erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Es entstand ein Schaden in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. (TT.com)