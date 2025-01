„Bedingtes Ja“: Salzburgs FPÖ akzeptiert Edtstadler als ÖVP-Landeshauptfrau

Salzburg – Die Salzburger FPÖ wird am 2. Juli im Landtag Noch-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zur Landeshauptfrau von Salzburg wählen. Das hat der freiheitliche Parteivorstand am Sonntagabend einstimmig entschieden. Ein Nein hätte das Aus der schwarz-blauen Koalition im Bundesland und vorgezogene Neuwahlen bzw. einen Koalitionswechsel bedeutet. Dieser Schritt wäre jedoch auch mit Risiken für die Freiheitlichen verbunden gewesen.

FPÖ-Chefin LHStv. Marlene Svazek sprach heute in einer Pressekonferenz von einem „Bedingten Ja“ für Edtstadler, holte aber zuvor zu einem umfassenden verbalen Rundumschlag gegen die scheidende Ministerin aus. Das von der zukünftigen Landeshauptfrau vergangene Woche angesprochene „freundschaftliche Verhältnis“ zu ihr sei eine Anmaßung, so Svazek: „Ich habe mit ihr ein Nichtverhältnis, das sich auf das Zusammentreffen bei einer geringen Zahl von Veranstaltungen beschränkt.“

Emotional spreche vieles gegen Edtstadler, dies sei es aber nicht wert, „etwas Funktionierendes aufzukündigen, etwas was dem Land gut tut“. Die FPÖ sei „pakttreu und Garant für Stabilität in diesem Bundesland“, versicherte Svazek. „Neuwahlen würden mir vermutlich den Sessel der Landeshauptfrau bringen. Aber was ist am Tag danach?“